Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7. Chi è il giovane ragazzo romano conosciuto per il suo ruolo di assistente del programma “Forum” con Barbara Palombelli? Scopriamolo!

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7

Nasce a Roma nel 1992. Dopo un liceo travagliato, si trasferisce a Milano per studiare giurisprudenza, e inizia a scrivere per un blog e per un giornale. Nell’estate del 2016 viene contattato – tramite il blog – dalla redazione di Forum Mediaset e, dopo un anno di indecisione, inizia a lavorare per loro con Barbara Palombelli.

Nel 2018 si laurea e chiude il blog per dedicarsi al lavoro in Tv che gli occupa quasi tutto il tempo. Come ogni ragazzo degli anni ’90, è nato con gli stereo e le fm che non prendono bene, nel 2021 decide infatti di giocarsi una chance con la radio.

Edoardo Donnamaria è in onda su RTL 102.5, il sabato e la domenica, dalle 13:00 alle 15:00 in “Miseria e nobiltà – weekend”.

Della sua vita privata si conosce molto poco. Qualche tempo fa, gli è stata accostata Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia, attuale compagna del collega di Edoardo, Paolo Ciavarro.

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.