Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. L’ex compagno di Belen Rodriguez è, senza alcun dubbio, uno dei concorrenti più attesi di questa nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio sulla fine della storia con la showgirl argentina ne sono uscite di ogni, tra pettegolezzi e possibili “veti” da rispettare.

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7

Ad interessare il gossip sembra essere più la reazione di Belen Rodriguez di fronte all’ingresso di Antonino nella Casa. In merito, the pipol gossip aveva ribadito una indiscrezione già circolata in passato, svelando il comportamento non del tutto felice dell’argentina rispetto alla partecipazione del suo ex e padre di sua figlia Luna Marì :

L’Argentina non parrebbe d’accordo con la scelta di lui di mettersi sotto i riflettori in una situazione familiare delicata. E non vorrebbe mai che la figlia finisca al centro del caos – reality. Come è giusto che sia.

Tempo pochi giorni ed il gossip ha fatto un passo indietro. Tra le pagine del settimanale Chi, si è precisato:

A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al Gf Vip: sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame, ma sa anche che il trattamento al Gf Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente.

Come staranno le cose? Non ci resta che attendere l’inizio del reality show.

