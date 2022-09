Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 7. Il prossimo 19 settembre nella Casa più spiata d’Italia entrerà anche l’ex concorrente dell’edizione “nip” dopo 18 anni di distanza dalla sua prima occasione.

Carolina Marconi, dopo il tumore al GF Vip 7: marito, figli e come sta oggi

Varcando la porta rossa della Casa Carolina Marconi si porterà dentro la battaglia vinta contro il tumore al seno che ha ufficialmente sconfitto lo scorso gennaio.

Al fianco del suo compagno Alessandro Tulli ha trovato la sua vera forza: “L’amore si dimostra, non si promette”, si legge nell’indizio social che ne ha svelato la partecipazione al reality show.

I due non sono ancora sposati e non hanno figli, ma progettano di andare all’altare nel prossimo futuro. Intervistata dal settimanale Nuovo ha confidato in merito:

Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!

Per quanto riguarda la sua lotta contro il tumore al seno, ha dichiarato tra le pagine di Chi Magazine:

A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni.

18 anni fa era tra le concorrenti più amate della Casa anche per via della sua storia d’amore con Tommy Vee: cosa succederà oggi?

Carolina Marconi riuscirà a conquistare nuovamente il pubblico?

I 23 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.