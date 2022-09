Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7. La transessuale più famosa e controversa in Italia, sta per approdare nella Casa più spiata d’Italia per raccontare la sua interessante esperienza di vita.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7, chi è?

Lo scorso anno ha rischiato la vita per colpa del Covid ed è stata ricoverata per moltissimi mesi appesa ad un filo. A giugno del 2021 è tornata online dopo essere uscita dall’ospedale, svelando il suo calvario:

Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo. Non avrei passato la notte, dissero a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono stati meravigliosi. Ora mi sono trasferita in un altro reparto. Sono più di tre mesi che sono ricoverata. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata un mese e mezzo e sedata. Dopodiché sono stata svegliata, ero in una stanza di un metro per due da sola, fissando il soffitto. Scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono dappertutto.

Elenoire Ferruzzi, nonostante sia un personaggio particolarmente controverso, è una delle icone LGBTQ+ più amate.

Intervistata da gay.it nel 2016 dal mio amatissimo Alessio Poeta, Elenoire si descriveva come una artista contemporanea:

Io rappresento la contemporaneità, e poi la chirurgia plastica è un’opera d’arte da non sottovalutare. Per me la chirurgia non è una forma di correzione, ma è una vera e propria evoluzione. Non ho mai ritoccato il mio corpo per correggermi, ma sempre e solo per esagerare. E poco me ne importa se lei pensa che io sia grottesca. Pensi che io amo il grottesco.

Perché è famosa? Video virali e attacchi a Barbara d’Urso

Famosa sul web per i video tormentoni come “Carpisa è il male” oppure “Vado ad ammaestrare le foche monache”. Ha una laurea in lettere ed in passato ha anche insegnato in una scuola privata.

Di lei si conosce molto poco ma sappiamo che ha iniziato il suo percorso di transizione ad appena 16 anni.

Come ha dichiarato in un’intervista a Rolling Stone:

Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito.

In passato Elenoire Ferruzzi ha fatto discutere per i suoi attacchi a Barbara d’Urso che ha definito “una ricattatrice ignobile e volgare” e il suo programma “portatore e ricettacolo di batteri ad altissima carica virale”.

Su Instagram è seguita da più di 100mila follower e chiama i suoi fan “schifosini” (ma in maniera amorevole!).