Peppe Di Napoli si ritira dall’Isola dei Famosi: il comunicato ufficiale

L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Peppe Di Napoli è finita in quanto ha deciso di ritirarsi. Il televoto di questa settimana è stato chiuso, verrà riaperto con gli altri quattro Naufraghi già in Nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì.

I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.

Giuseppe, per tutti Peppe, è un pescivendolo da 4 generazioni.

Nato e cresciuto nella “sua” Napoli, le giornate di Peppe cominciano all’una di notte quando va al mercato a selezionare il pesce migliore da vendere nella sua ristopescheria.

Ha iniziato a lavorare al fianco del padre sin da ragazzino, imparando le tecniche per selezionare e preparare il pesce fresco. Nel 1985 ha aperto la sua prima impresa, la “Pescheria di Napoli”, che oggi è diventata un punto di riferimento in città. Ma ciò che lo rende così famoso non è solo la qualità del suo pesce.

La sua personalità esplosiva e il suo amore per la buona cucina lo hanno reso una vera e propria istituzione a Napoli. Felicemente sposato, ha due figli che ama moltissimo.