Isola dei Famosi, preferito e percentuali: i nominati della quarta puntata del 18 aprile

Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, durante la quale abbiamo scoperto il nome del naufrago preferito al termine della cerimonia della Salvacion, ma anche i nuovi concorrenti nominati.

Isola dei Famosi, il preferito della quarta puntata

A finire in nomination nel precedente appuntamento dell’Isola dei Famosi 2024 erano stati Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi. I due concorrenti meno votati sono stati Artur e Daniele che si sono così sfidati: ad avere la peggio è stato il modello, finito in nomination.

Ma chi è stato il naufrago preferito? Il pubblico dell’Isola ha premiato Peppe Di Napoli con il 41% dei voti in suo favore. Ecco le altre percentuali: Joe 28%, Artur 23% e Daniele appena l’8%.

Le nomination

Durante la quarta puntata non sono mancate le varie prove, tra cui quella del fuoco che ha decretato il nuovo leader. Anche questa volta ha ottenuto questo ruolo Samuel Peron. Gli immuni sono stati Marina Summa (in ripresa dopo un infortunio), Pietro (vincitore della prova immunità) e Daniele (che ha ricevuto l’immunità dal naufrago). Ecco come si sono svolte le nomination:

Edoardo Stoppa ha nominato Khady

Peppe Di Napoli ha nominato Maitè

Greta ha nominato Khady

Artur ha nominato Alvina

Pietro ha nominato Samuel

Joe ha nominato Peppe

Khady ha nominato Maitè

Valentina ha nominato Khady

Matilde ha nominato Alvina

Daniele ha nominato Joe

Marina ha nominato Peppe

Maitè ha nominato Peppe

Alvina ha nominato Daniele

A finire in nomination sono stati quindi Artur, Peppe, Khady, Maitè e Alvina (quest’ultima nominata dal leader). Chi sarà eliminato?