Alessandra Scarci, chi è la fidanzata di Pietro Fanelli de L’Isola dei Famosi

Pietro Fanelli sta diventando uno dei personaggi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi e di recente ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di avventura parlando della sua fidanzata.

In un momento di intimità, ha scelto di dedicare dolci parole alla sua compagna, Alessandra Scarci, svelando anche come il loro rapporto abbia influenzato la sua vita.

Questa non è la prima volta che Pietro menziona Alessandra, ma questa volta ha deciso di approfondire il discorso, rivelando come il loro legame abbia avuto un impatto significativo su di lui:

Prima pensavo alla mia donna e stavo male, ora la penso e sono felice di amarla e di essere innamorato. Questa non è una relazione come le altre, come le solite, questa è LA relazione sono sicuro di questo. Anche se nella mia carriera, nella mia vita e nel mio campo per come sono è complicato stare con una persona. Le persone vogliono un mondo da esplorare, io pensavo di fare mille figli con persone diverse, uno in Etiopia, uno in Russia. Meno male che mi sono fermato. So che quando tornerò sarà ancora meglio di prima.