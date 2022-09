Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7. Celebre tra gli anni ’80 e ’90 per programmi come “Bim Bum Bam” e il ruolo di Steve nella serie TV “Love me Licia”, ritornerà ad appassionare il pubblico dentro la Casa. Tra le tante curiosità, salterà sicuramente fuori la sua storia d’amore con Paola Barale.

Milanese d’origine, Marco Bellavia ha iniziato la carriera come modello. “A 20 anni guadagnavo più di mio padre”, ha confidato intervistato da Caterina Balivo durante “Vieni da me”.

Nel 1992 si fidanza con Paola Barale:

Siamo stati insieme tre anni. Le storie iniziano e finiscono, è normale. Dopo un po’ di tempo ci siamo lasciati. Certo, io ho lasciato la moto a casa sua e lei mi ha fatto un bello scherzetto. Quando ci siamo lasciati io sono andato via di casa e ho preso un altro appartamento in un’altra zona di Milano. Prima noi vivevamo insieme. Eravamo piccoli ma eravamo già abbastanza grandi. Io non avevo posto per la moto e quindi la lasciai a casa sua. Lei me la prende col carro attrezzi, fa un filmino insieme a Gianni Sperti che già abitava a casa sua ma ai tempi solo in amicizia.

Mi ha preso in giro per sei mesi, poi finalmente ho recuperato la moto. Ma la cosa più bella è che è finita con la moto ma è iniziata con un pugno in fronte. Quando sono uscito per la prima volta con lei ho preso un pugno in fronte. Lei mi chiamava perché mi aspettava con le pizze e io ero all’ospedale che mi davano dei punti perché avevo avuto un diverbio dopo una partita di calcio. Nei giorni successivi lei mi ha fatto da crocerossina. Si è impietosita e probabilmente si è fidanzata con me proprio per pietà.