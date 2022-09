Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7. Per la celebre cantante, l’ingresso nella Casa potrebbe essere l’occasione giusta per voltare pagina. La porta rossa, forse, l’aiuterebbe un po’ a sanare la ferita per la perdita di Susanna, la sua unica figlia morta a causa di un tumore.

Wilma Goich al GF Vip 7, il dramma della figlia Susanna morta di tumore

“Dopo la sua morte ho vissuto due anni d’inferno. – ha spiegato la cantante a Nuovo TV – Sono tanti gli amici che mi dicono che partecipare al reality mi sarebbe d’aiuto per staccare da tutto, ma non so fino a che punto mi potrebbe giovare. È un enorme punto interrogativo”.

Wilma Goich ha raccontato anche di essere curiosa per natura:

Affronto ogni nuova esperienza che la vita mi regala con il massimo dell’entusiasmo. Mi divertirebbe vedere come potrebbero essere le mie giornate senza impegni e soprattutto senza telefonino. Forse sarebbe davvero la volta buona per prendermi un po’ di tempo solo per me.

Susanna Vianello (figlia di Wilma e Edoardo Vianello) è scomparsa nel 2020 per colpa di un tumore. Oggi, a unire i due ex (sono stati sposati dal 1967 al 1978) è stato proprio il dolore per la sua perdita.

I 23 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7 Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista) A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.