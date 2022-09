Wilma Goich, ad aprile del 2020, ha fatto i conti con un dolore insopportabile che nessuna mamma vorrebbe affrontare: la morte della figlia Susanna, scomparsa ad appena 49 anni per colpa di un tumore. La celebre cantante entra nella Casa del Grande Fratello Vip anche per esorcizzare, in qualche modo, questo terribile dolore.

Susanna Vianello, la figlia di Wilma Goich morta di tumore ad appena 49 anni

Susanna è morta in una clinica romana a soli 49 anni. La speaker radiofonica e figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich era malata da tempo di tumore ma aveva combattuto la sua battaglia con coraggio e fiducia, ma – purtroppo – non ce l’ha fatta.

Avrebbe compiuto 50 anni il 20 luglio del 2020 ed ha lasciato un figlio (all’epoca) di 23 anni.

Susanna Vianello lavorava a Radio Italia anni 60 Roma ed era molto apprezzata per la sua professionalità e la sua simpatia.

Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato la presenza della cantante – classe 1945 – nella Casa di Cinecittà.

In merito alla sua partecipazione Wilma ha dichiarato che la cosa più difficile da affrontare sarà il distacco da suo nipote Gianlorenzo: “Da quando è mancata sua mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento”.

Aggiunge però che l’esperienza con il Grande Fratello Vip le servirà per prendersi un po’ di tempo solo per sé.