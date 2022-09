Sei edizioni dopo, Pamela Prati torna nella spiatissima Casa del GF Vip nei panni di concorrente. Era la prima edizione del reality quando l’ex diva del Bagaglino prese parte del programma venendo però squalificata. Da quell’evento nacque la “gag” del taxi: scopriamo cosa accadde.

Pamela Prati torna al GF Vip: l’aneddoto del taxi

Quella che era solo una voce, alla fine ha trovato conferma: Pamela Prati sarà una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un ritorno alle origini, dunque, dopo il caos Mark Caltagirone.

La sua precedente esperienza nella spiatissima Casa del GF Vip è stata breve ma intensa. Poco meno di un mese, esattamente. La sua uscita di scena avvenne nella quarta puntata, squalificata dopo aver infranto il regolamento:

E’ assolutamente vietato uscire dalla casa e girare negli ambienti esterni, è proibito sottrarsi volutamente alle telecamere e ai microfoni per ore. Qualsiasi tolleranza ha un limite e questo limite è stato superato: sei squalificata!

La replica della Prati non si fece attendere:

Meno male! Non voglio foto, non mi potete più riprendere, ok? Non voglio essere ripresa; non siete più obbligati a riprendermi. Chiamatemi un Taxi, portatemi le valigie.

Pamela Prati vorrebbe dimenticare Mark Caltagirone: lo ha dichiarato in una recente intervista al Corriere dichiarandosi parte lesa in una “truffa affettiva crudele” e asserendo:

Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate.

Eppure secondo le indiscrezioni di Fanpage, di Mark Caltagirone, un uomo mai realmente esistito, dovrebbe parlarsene nel corso della sua partecipazione al GF Vip:

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa.