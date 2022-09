In queste ore, la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha lanciato un nuovo indizio sul possibile concorrente verso il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Ex gieffina lancia un appello al Grande Fratello Vip

Tra coloro che hanno commentato (e molti internauti sono stanchi di questi indizi che lasciano il tempo che trovano) anche Jessica Mazzoli, ex gieffina dell’edizione “nip” condotta da Barbara d’Urso.

Nella clip di presentazione, il nuovo vippone dice: “Sono sempre in cerca dell’amore”.

Pronta la replica dell’ex compagna di Morgan:

Al momento, dei 24 concorrenti, sono stati ufficializzati solamente Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Signorini, a tal proposito ha aggiunto:

I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social.

Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip.

Vengono dal mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più.