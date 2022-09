Eva Henger, intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, si chiude ad una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip ma, nemmeno troppo velatamente, fa una proposta ad Alfonso Signorini.

Io al Grande Fratello Vip? Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da mia figlia Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei mio marito Massimiliano Caroletti!

Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in televisione come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi…