Manca davvero pochissimo all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip 7. Nonostante Alfonso Signorini voglia svelare i nomi dei concorrenti direttamente nella prima serata del 19 settembre, alcuni vipponi sono stati ufficializzati ugualmente.

Concorrenti Grande Fratello Vip, due nomi smentiscono

Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati sono i tre concorrenti ufficializzati direttamente dalla pagina Instagram del GF Vip. Per quanto riguarda gli altri nomi, ci hanno pensato blogger, appassionati di gossip e giornalisti che la sanno lunga.

In queste ore Amedeo Venza ha svelato una probabile lista “ufficiale” delle donne verso l’ingresso ma, dopo alcune ore, sono arrivate le smentite di Teresa Langella (non da lei in prima persona) e Sarah Altobello.

Eliminando loro, le donne presenti dovrebbero essere nove:

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

Concorrenti donne del Grande Fratello Vip 7, ecco la presunta lista ufficiale: tutti i nomi https://t.co/hYw0p73Ar2#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 7, 2022