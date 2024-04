Marito e figli di Natasha Stefanenko: ecco chi sono

Marito e figli di Natasha Stefanenko: chi sono? L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana, è una figura molto amata nel panorama dello spettacolo italiano. Marito e figli di Natasha Stefanenko: ecco chi sono Natasha Stefanenko è sposata con Luca Sabbioni dal 1995. Luca, originario delle Marche, è un ex modello e oggi …

Marito e figli di Natasha Stefanenko: chi sono? L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana, è una figura molto amata nel panorama dello spettacolo italiano.

Marito e figli di Natasha Stefanenko: ecco chi sono

Natasha Stefanenko è sposata con Luca Sabbioni dal 1995. Luca, originario delle Marche, è un ex modello e oggi lavora come imprenditore nel campo della moda, settore calzature.

La coppia ha una figlia, Sasha Sabbioni, nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona.

Sasha ha partecipato insieme alla madre alla nona edizione di Pechino Express nel 2022.

Oltre alla sua vita familiare, Natasha Stefanenko ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Ha iniziato la sua carriera come modella, poi è stata notata dal regista Beppe Recchia, che l’ha fatta debuttare in televisione su Canale 5 in La grande sfida.

Ha lavorato in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction, per debuttare successivamente come attrice in film per il grande schermo.

Oggi, Natasha Stefanenko lavora principalmente sui social. Ha creato e gestisce con frequenza il proprio blog in cui parla di moda, turismo e attualità ed è molto attiva su Instagram dove conta oltre 245mila follower.

Non ha perso di vista la televisione. Lo scorso anno ha infatti partecipato come concorrente in coppia con sua figlia Sasha a Pechino Express.