La Casa del Grande Fratello Vip 7: ecco come sarà, nuova zona segreta e piantina

Come sarà la Casa del Grande Fratello Vip 7? Ci sono delle novità in tale senso, e ve le sveliamo a seguire. La residenza con la sua mitica Porta Rossa è divenuta uno dei luoghi simbolo di Cinecittà.

La Casa del Grande Fratello Vip 7: ecco come sarà

Dal 2000, anno della prima edizione del reality, “La Casa di Grande Fratello” ha ospitato centinaia di concorrenti. E quest’anno, per la settima volta, ospiterà un gruppo di inquilini “vip”.

Lo spazio dedicato alla Casa, di 1.830 mq. suddivisi in aree sceniche, tecniche e “segrete”, si ingrandisce ancora di 300 mq. I concorrenti protagonisti della settima edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1400 mq colorato e luminoso.

L’atmosfera in questa edizione sarà Color Zone poiché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso. La Casa è dotata di una zona sauna, di un giardino scoperto con piscina coperta e una novità: un secondo giardino “coperto” scenograficamente metafisico.

Centrale come sempre il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco.

Spazio per le new entry con una nuova disagiatissima zona trasformabile… che metterà, ovviamente, in difficoltà i concorrenti vip.