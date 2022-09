Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 7. All’inizio della nuova edizione ormai mancano pochissimi giorni. Tra i concorrenti ufficiali anche il simpatico speaker radiofonico e inviato di Striscia La Notizia.

Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 7

E se Charlie Gnocchi sta per entrare nella Casa più spiata d’Italia, il fratello maggiore Gene ha rilasciato una recente intervista per La Stampa dove ha criticato coloro che partecipano ai reality show (lui lo farebbe solamente se avesse bisogno di soldi):

Mi sembra che oggi sia tutto più facile, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee. Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni.

Gene Gnocchi lo sa che suo fratello Charlie sta per entrare al GF Vip?

Chi è lo speaker radiofonico? La sua scheda

Oltre ad essere una delle voci più note della radiofonia italiana, Charlie Gnocchi scrive libri, dipinge, è autore e conduttore di programmi tv, adora l’arte moderna, la musica, il teatro, ha inciso dischi e girato un film in digitale. In radio inizia nel 1992 a Radio 105 poi, tra il 1993 e il 1999, conduce “Alto godimento”, programma di punta di RTL 102.5. Lavora anche a RDS e, nel frattempo, scrive cinque libri con il compagno d’avventura di sempre, Joe Violanti, ed uno da solo.

Ha inciso 3 LP e in TV è stato protagonista di “Uno Mattina”e di “Fiesta” su Rai Uno. Ama il calcio (Parma, Livorno e Partizan Belgrado), i Byrds e gli Skiantos, Bukowski e i cappelletti in brodo, il giallo, i mirtilli e Gargamella. Nel 2005, insieme a suo fratello, il famoso Gene Gnocchi, ha scritto e cantato la canzone “Capalbio”. Lo stesso anno torna a RTL 102.5 con “W l’Italia – No problem” in compagnia di Ana Laura Ribas. Oggi conduce il programma con Alessandro Greco e Valeria Graci dal venerdì alla domenica dalle 11:00 alle 13:00.