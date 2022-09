Attilio Romita al GF Vip: chi è, carriera in tv prima del Tg1 e vita privata

Il nome di Attilio Romita tra i concorrenti del GF Vip 7 era emerso già da alcune settimane. Era stato il settimanale Oggi a svelare la sua presenza nella Casa di Cinecittà, poi confermata dal blog di Davide Maggio che ha stilato la lista dei 23 nomi che formeranno il cast del reality. Ma chi è Attilio Romita?

Attilio Romita al Grande Fratello Vip: la lunga carriera

I telespettatori più giovani, forse, avranno sentito raramente il nome di Attilio Romita. In realtà si tratta di un volto storico dell’informazione Rai, essendo stato per anni il mezzobusto del Tg1.

Barese, classe 1953, Attilio ha iniziato la sua carriera dalle radio private per poi passare alla testata giornalistica di Telebari. Inizia come giornalista sportivo per poi passare alla politica intera nella sede Rai di Bari, occupandosi del Tg regionale. E’ stato anche giornalista parlamentare.

Nel 1995 è passato al Tg2 lavorando nella redazione di politica interna. Nel 2022, durante la guerra in Iraq del 2022 Romina fu inviato a New York da cui seguì il conflitto dal versante statunitense. L’anno seguente fu promosso al Tg1.

Attualmente in pensione, Romita sta per tornare in tv prendendo parte ad una nuova esperienza inedita all’interno della Casa del GF Vip.

La vita privata

Oggi il giornalista Attilio Romita è sentimentalmente legato – dal 2016 – con l’imprenditrice barese Mimma Fusco. Precedentemente l’uomo è stato legato ad Angela, con la quale è stato sposato per 15 anni e dalla quale ha avuto la figlia Alessia. Parlando della figlia aveva detto a Repubblica:

Nozze a quarant’anni. E un anno dopo è arrivata Alessia, mia figlia, che adesso lavora nella multinazionale dei fazzolettini Tempo. Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo.