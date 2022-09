Il prossimo 19 settembre 2022, si riapriranno le porte della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. I 24 concorrenti sono stati resi noti da Davide Maggio e il settimanale Oggi. Molti nomi, prima di entrare nella Casa, hanno interrotto (da un tempo più o meno breve), delle relazioni d’amore che potrebbero risaltare fuori, scopriamo in che modo.

24 concorrenti al Grande Fratello Vip 7: ecco tutti gli ex celebri che potrebbero entrare nella Casa

Daniele Dal Moro per esempio, ha già partecipato all’edizione “nip”. In quel caso, aveva intrapreso una travagliata storia d’amore con Martina Nasoni (la vincitrice di quella edizione): la ritroveremo, in qualche modo, nella Casa?

Anche Carolina Marconi si era innamorata nella Casa del GF. Lui è il deejay Tommy Vee, con il quale pare essere rimasta in ottimi rapporti.

Nikita Pelizon, durante Ex On The Beach, aveva ritrovato l’ex fidanzato Matteo Diamante (Isola dei Famosi) con il quale aveva deciso di riprovarci ma poi le cose non sono andate bene: lo ritroveremo al GF Vip per farle qualche “sorpresina”?

Wilma Goich ha un ex marito molto celebre: il cantante Edoardo Vianello.

Pamela Prati ha un ex fidanzato “fantasma” molto famoso: Mark Caltagirone. Di lui, nel corso del GF Vip, si parlerà ampiamente con dei focus dedicati.

Antonella Fiordelisi ha dei fidanzati molto celebri da “ricordare”: stiamo parlando di Ignazio Moser (ebbene sì!) e Francesco Chiofalo. Per quanto riguarda l’influencer, si è parlato pure di un flirt con Carlos Maria Corona.

Alberto De Pisis è diventato celebre per la sua breve storia con Taylor Mega, nonostante la sua dichiarata omosessualità.

Marco Bellavia ha fatto sognare il pubblico per la sua storia con Paola Barale inizia nel 1992 e durata tre anni.

Antonino Spinalbese ha l’ex fidanzata probabilmente più “ingombrante” a livello mediatico. Stiamo parlando della showgirl argentina Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia: la piccola Luna Marì.

George Ciupilan è stato fidanzato con la collega di reality (Il Collegio) Roberta Zacchero.

Gegia ha avuto un flirt con Pupo: “Non mi ricordo più l’atto in sé ma quell’uomo piccolino, tutto bianco, sembrava un bignè. Eravamo ragazzini”.

Sergio Assisi è stato fidanzato per cinque anni con la collega Gabriella Pession.

Chi si paleserà nella Casa? A fiuto credo che Martina Nasoni, Matteo Diamante e Francesco Chiofalo potrebbero essere in pole position.