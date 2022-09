Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la sua esperienza con il dating show di Maria De Filippi, si appresta a vivere la sua nuova avventura televisiva.

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7

Pugile per passione e chef di professione, è diventato famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne (prima come corteggiatore e dopo come tronista). Durante il suo percorso in TV, Luca Salatino è uscito dal programma insieme a Soraia Allam Ceruti. Su Instagram, proprio di recente, l’ex tronista ha voluto “salutare” la fidanzata con una dolcissima dedica d’amore:

Risate, momenti difficili, complicità.. L’amore è difficile da descrivere a parole,ma credo che eravamo destinati ad incontrarci ed amarci… sei la mia vita!

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.