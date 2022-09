Sergio Assisi al GF Vip 7: carriera, moglie, figli ed ex fidanzate famose

Sergio Assisi al Grande Fratello Vip 7. Secondo il settimanale Oggi, l’attore napoletano potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia in partenza dal prossimo lunedì 19 settembre 2022.

Il cast del GF Vip sarà interamente svelato nel corso delle prime puntate. “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social”, ha svelato Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nonostante questo, le indiscrezioni sui concorrenti non si sono fermate. A quanto pare l’attore farà parte della settima edizione.

Sergio Assisi è nato a Napoli il 13 maggio del 1972. Nella casa dovrebbe entrare da single.

Attore di cinema, televisione e teatro, tra i suoi successi: “L’attentatuni – Il grande attentato”, “Guardiani delle nuvole”, “Capri”, “Elisa di Rivombrosa 2”, “Il commissario Nardone”, “L’Allieva 3”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, tra le sue ex fidanzate celebri c’è la collega Gabriella Pession.

Tra gli altri spifferi di gossip, si è parlato pure di un flirt con Bianca Guaccero mai confermato.

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.