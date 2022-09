Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente ufficiale del GF Vip ad essere stato annunciato nelle passate settimane. Il suo nome circolava da tempo ma una volta ufficializzato è stato oscurato da un’altra notizia, quella della sua sieropositività.

Giovanni Ciacci diventa così ufficialmente il primo concorrente positivo all’HIV, tema delicato e che troverà ampio spazio nel corso del reality che lo vedrà protagonista.

Ciacci avrebbe dovuto partecipare già nella passata edizione del GF Vip ma la scoperta della sua sieropositività, avvenuta un anno fa, gli ha impedito di prendere parte al programma. Solo in seguito ad un cambiamento del regolamento, fortemente voluto da Signorini, la sua presenza è stata possibile.

Come dichiarato dallo stesso Vippone tra le pagine del settimanale Chi, il suo intento è quello di aiutare nel corso del reality a combattere lo stigma sociale che affligge i malati di HIV:

Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un grande stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con grande chiarezza. Come occorre dire che l’hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno.

A proposito della sieropositività di Giovanni Ciacci è intervenuto anche il padrone di casa del reality che ha svelato un retroscena sul motivo per il quale proprio lui è stato annunciato per primo:

Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna hanno capito che non c’è ragione di avere paura.