Giuseppe Garibaldi interviene su Beatrice Luzzi e cita Anita, la Olivieri replica: “Hype, finalmente la verità”

In una recente intervista, Beatrice Luzzi è tornata a parlare del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Come stanno davvero le cose tra i due? In seguito alla replica dell’ex gieffina è intervenuto anche il bidello calabrese, che con le sue parole ha scatenato anche la reazione di Anita Olivieri.

Intervistata da SuperGuidaTv, Beatrice Luzzi ha voluto fare chiarezza sul suo attuale rapporto con Giuseppe Garibaldi, spiegando come stanno attualmente le cose:

Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento […] Io sapevo che tra noi c’era una bella complicità ma il fatto che lui non abbia avuto la lucidità e la maturità di smarcarsi dalle accuse quotidiane di Anita mi ha portato ad avere un confronto sia con lei che con lui. Un confronto nel quale Giuseppe continuava a ribadire che non gli importava cosa pensasse Anita. Per me quel momento è stato decisivo perché più o meno consapevolmente Giuseppe ha dato priorità alla loro amicizia. Così ho deciso di fare un passo indietro a livello privato, lui poi lo ha fatto pubblicamente, credo pentendosene.

Nelle passate ore, intanto, proprio Garibaldi è intervenuto con una Story su Instagram nella quale ha anche parlato del suo rapporto di amicizia con Anita. A suo dire, l’aver deciso di tutelare quell’amicizia è stata una “sconfitta”. Ecco le sue parole:

Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati,ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti.

la ghostwriter di questa storia è una certa signora coi capelli rossi pic.twitter.com/rw95U6tZCY — (@ruffi4no) April 18, 2024

Ovviamente non si è fatta attendere la replica della Olivieri che in tono stizzito ha commentato, sempre via social:

Per me apposto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire. Ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no. Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho sempre scritto io. Hype cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi. Ma io lo sapevo già che sarebbe finita così.

se lo è masticato ingoiato digerito e cacato,,, pic.twitter.com/75mHVK5COM — BagnoTrash (@bagnotrash) April 18, 2024

La mia domanda, in questi casi, è sempre la stessa: non avete il numero di telefono?