Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: “Vi dico perché ha vinto Perla”, cosa pensa delle coppie nate nella Casa

Beatrice Luzzi, seconda classificata al Grande Fratello, è considerata a pieno titolo come la vincitrice morale della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma per lei non rappresenta affatto un “contentino”.

Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: cosa pensa della vincitrice e delle coppie

Intervistata da SuperGuidaTv, la Luzzi ha ammesso di essere molto felice di essere considerata come una vincitrice morale:

Da un punto di vista personale il mio Grande Fratello lo considero vinto perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine, restando me stessa.

Ripensando al suo percorso si è definita una concorrente “anomala”, dall’età alla formazione:

Credo di aver dimostrato grande forza, resistenza e coraggio nel restare lì ma credo anche che la forza, il coraggio e la resistenza l’abbia dimostrata soprattutto chi lì mi ci ha voluto.

Parlando della vera vincitrice del Grande Fratello, ovvero Perla Vatiero, Beatrice ha spiegato quanto avrebbe influito secondo lei la sua storia con Mirko Brunetti:

Perla è entrata nella Casa del Grande Fratello per e con la storia di Mirko. Ha ottenuto molto spazio con quella storia ed è uscita grazie a quella storia. Sicuramente la relazione con Mirko è stata decisiva per lei. A me Perla stava simpatica nonostante avessi una visione di lei di una persona concentrata troppo su di sé e sulle sue esigenze.

Ed a proposito di coppie nate nella Casa del Gf, ecco quella sulla quale Beatrice punterebbe: