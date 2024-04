Giuseppe Garibaldi: la “mossa” con Beatrice Luzzi per conquistare le agenzie? Lo scoop

Giuseppe Garibaldi sta facendo credere di avere un ritorno di fiamma con Beatrice Luzzi solo per conquistare qualche agenzia? Questo è lo “scoop” delle ultime ore.

Deianira, tramite il suo profilo di Instagram, ha spifferato questa potenziale indiscrezione senza fare nomi:

Io e Amedeo Venza abbiamo saputo da fonti che un ex gieffino contatta le agenzie per fare le serate di coppia quando la coppia non esiste. Tra l’altro si appella al fatto che lei abbia detto che si sentono (per cavalcare l’onda) il tutto a sua insaputa.

Pronta la replica di Venza che ha offerto precise indicazioni:

Vabbè, non c’è bisogno che vi diciamo il nome. Basta pensare a Striscia la Notizia.

Come ben sapete, proprio Giuseppe Garibaldi sogna di entrare nel cast di Striscia la Notizia come da lui stesso dichiarato mentre si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello.

Personalmente non credo che questa indiscrezione possa essere veritiera. A prescindere dalla volontà di Giuseppe, non credo che possa prendersi gioco di Beatrice in questo modo (specie perché lei non glielo permetterebbe!).