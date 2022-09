Alfonso Signorini, dopo aver svelato per quale motivo ha annunciato solamente Giovanni Ciacci come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, racconta come hanno reagito gli altri vipponi.

Giovanni Ciacci, sieropositivo al GF Vip: come hanno reagito gli altri

I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. – ha raccontato Signorini tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni – Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social.

Signorini racconta anche perché ha deciso di sdoganare un tema importante come la sieropositività:

Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata. Parlarne in un programma come il nostro è importante anche per sconfiggere un’ignoranza di fondo: la sieropositività è spesso considerata l’anticamera della morte perché siamo tutti figli degli anni ’80. Dire che oggi un sieropositivo può fare una vita normale e ha aspettative uguali a quelle di una persona sana è fondamentale. Certo, con i dovuti paletti, che significa dipendere da medicine invasive che vanno assunte per sempre. Però è anche vero che chi si cura non ha carica virale. E poi Ciacci è un tale istrione che sicuramente farà un bellissimo Gf Vip.

Giovanni Ciacci sarebbe dovuto entrare al GF Vip già lo scorso anno ma poi non è stato possibile per il regolamento:

Non ho potuto farlo proprio per questo problema. C’era una regola che lo impediva. Ho fatto fuoco e fiamme perché non esiste una cosa del genere. Sono felice che Endemol e Mediaset siano state dalla mia parte. Tanti concorrenti non hanno potuto partecipare perché avevano questa patologia. Il Gf ha 20 anni e ai tempi questa regola aveva senso. Oggi, con i progressi della medicina, no.

E svela di aver rivelato il nome di Ciacci in anteprima per un motivo ben preciso e se qualcuno ci ha ripensato:

Nessuno si è tirato indietro. Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura.