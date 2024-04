L’esperienza al Grande Fratello può spesso aprire varie porte professionali. Altre volte, di contro, sebbene possa rappresentare un ottimo trampolino di lancio, gli ex concorrenti sono destinati a finire nel dimenticatoio. Ma cosa c’è nel futuro di Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi?

I due ex gieffini dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, sono stati recentemente protagonisti di una recente intervista di SuperGuidaTv. Mirko Brunetti, nel dettaglio, ha raccontato:

In questo momento ho iniziato a investire tanto su me stesso. Ci sono tante proposte che stanno arrivando. La televisione e il cinema sono mondi che mi piacciono però ho anche il mio lavoro da portare avanti.

Sulla possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi in qualità di naufrago ha commentato:

Perché no? In un futuro lontanissimo però.

Mentre sulla possibilità di calarsi nei panni di opinionista ha aggiunto:

Moltissimo. Mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Buonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini.

Cosa ha risposto, invece, Beatrice Luzzi? L’attrice ed ex gieffina ha spiegato:

Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo (di opinionista, ndr) lo sentirei nelle mie corde.

A differenza di Mirko, però, una possibile partecipazione come naufraga dell’Isola non la entusiasma particolarmente:

No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno.