Moglie e figli di Salvo Sottile: ecco chi sono. Il noto giornalista e conduttore televisivo italiano, è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, alcuni dettagli sono emersi nel corso degli anni.

Salvo Sottile è stato sposato con Sarah Varretto, nota giornalista e attuale Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2004 e da questa unione sono nati due figli: Giuseppe, il primogenito, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. Purtroppo, la coppia si è separata nel 2019.

Rumors e Relazioni Attuali

Dopo la fine del matrimonio con Sarah Varretto, sono circolati rumors su una possibile relazione tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e Sottosegretario del ministero della Cultura.

Tuttavia, queste voci non sono state né confermate né smentite.

Oltre alla sua vita privata, Salvo Sottile è noto per la sua carriera di successo nel giornalismo.

Ha iniziato a lavorare come giornalista a soli 16 anni e da allora ha collaborato con numerose emittenti e testate giornalistiche, tra cui TG5, SkyTG24, TG1 e TG3.

Ha condotto programmi di intrattenimento e di informazione come Quarto Grado, Quinta Colonna, Linea Gialla, Estate in diretta, Domenica In e Mi Manda Rai 3.