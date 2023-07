Una bestemmia su una notizia relativa a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è apparsa nelle passate ore sul profilo Facebook di Salvo Sottile scatenando non poche polemiche. Ma cosa è successo davvero. Dietro al polverone sollevatosi, in realtà c’è una spiegazione molto chiara. Sin da subito, infatti, era apparso chiaro che l’errore pubblicato non potesse essere voluto ma il frutto di un errore.

Salvo Sottile e la bestemmia su Elly Schlein: cosa è successo

Nella giornata di ieri sulla pagina Facebook di Salvo Sottile è comparso un post sulla strage di via D’Amelio, in occasione del 31esimo anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Un anniversario che, come ogni anno, vede Palermo accogliere le istituzioni politiche e che quest’anno ha visto la presenza della premier Giorgia Meloni e della segretaria del PD, Elly Schlein.

Proprio questa sarebbe stata la notizia che Salvo Sottile avrebbe voluto dare sulla sua pagina. Un post scritto non da lui direttamente, bensì da un suo collaboratore che tuttavia, a causa di una svista grossolana ha definito la Schlein “leader del P**** D**”. Una bestemmia, dunque, al posto di PD, che però non poteva passare inosservata.

Poco dopo il collaboratore che ha scritto il post si è prontamente scusato:

Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato questa mattina e sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente. Non importa se si è trattato di una correzione automatica, di un refuso o di un hackeraggio del mio profilo. Vorrei solamente porgere le mie più sentite scuse a tutti, in primis al direttore Salvo Sottile, esente da ogni colpa, al Membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo.

E poco dopo sono giunte le scuse con un video anche da parte dello stesso giornalista: