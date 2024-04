Amadeus verso l’addio alla Rai: ecco dove potrebbe andare, tutte le ipotesi

Amadeus verso l’addio alla Rai? A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia e il retroscena è stato ripreso anche dai colleghi di TVBlog.

La notizia è clamorosa e non si tratta di una semplice indiscrezione, nemmeno di una manovra per strappare qualche soldo in più: Amadeus sarebbe vicino all’uscita dalla Rai. Dopo aver perso Fabio Fazio e aver raso al suolo Rai3, la tv pubblica rischia di perdere il suo uomo di punta, reduce dai record di ascolti e pubblicitari, da cinque Festival di Sanremo e dal successo del fenomeno Affari Tuoi.

Giuseppe Candela prosegue:

Dagospia ha svelato prima di tutti le difficoltà nella trattativa per il rinnovo tra Amadeus e Rai. Poi una pioggia di fake news, forse circolate non a caso. Lo scontro tra Sergio e Rossi, i vertici in scadenza, i nuovi equilibri, l’arrivo delle Europee: fattori che potrebbero condizionare la trattativa.

E infine:

Una parte dell’azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti ma il problema non sarebbe di natura economica. Lo escludono da più parti. Cosa allontana allora la firma? Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?

I colleghi di TVBlog aggiungono:

Amadeus infatti potrebbe occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery) un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica. In questo, cioè nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti. I due programmi che hanno retto e reggono l’access time di Rai1 e che permettono alla prima rete di vincere abbondantemente la fascia di prime time. In realtà ci sarebbe poi un ipotesi affascinante, quella che porterebbe Amadeus a Mediaset a fare l’access time (Ricci fuori da quella fascia?) e pure il Festival di Sanremo.