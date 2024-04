Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno fatto pace dopo l’eliminazione dal serale di Amici 23 avvenuta nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato sera.

La coppia di amici ballerini aveva litigato per un guanto di sfida affrontato in maniera “indisponente” da Giovanni che aveva utilizzato parole forti per commentare il confronto con Nicholas.

Dopo l’eliminazione, così come mostra il video caricato da Giovanni, i due ballerini hanno fatto pace ritrovando la serenità.

La clip, tuttavia, è stata rimossa dopo alcuni istanti ma ormai aveva fatto il giro della rete: cosa ne pensate?

Amici è una famiglia vera e propria e la sua più grande forza è chi ci sta dietro, grandi professionisti, ma soprattutto grandissime persone. Non c’è mai stato un giorno in cui mi è mancato qualcosa, da un sostegno, da qualcosa di materiale, ad un sorriso e lo facevano 24h su 24h.

Grazie Maria per le parole che hai speso per me, per tutto il tempo che mi hai ascoltato e per l’opportunità che mi hai dato e per questo non credo di poterti ringraziare abbastanza, ma davvero ne sono grato!

Siete delle persone incredibili e sono felice di avervi conosciuto! Devo ringraziare però due grandi persone che mi sono state vicine in ogni momento Francesco Porcelluzzi sei stato veramente un maestro prezioso per me, oltre che un’ottima spalla e un posto sicuro! Grazie ancora!

Elena D’Amario ballare al tuo fianco è stato incredibile e non dimenticherò mai quello che hai fatto per me! Hai sempre creduto in me fin dai primi momenti, e ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno, ti devo tanto!