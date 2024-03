Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi e che ha visto due nuove eliminazioni nel corso della serata. Dopo l’uscita dalla Scuola di Ayle e Kumo, a lasciare il programma nel secondo appuntamento sono stati Nicholas e Giovanni, entrambi ballerini.

Nicholas Borgogni, ballerino della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato il primo eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 23. Dopo la puntata, l’ex allievo ha rilasciato le sue prime parole a caldo, esprimendo il suo punto di vista sulla sua partecipazione ad Amici 23:

È arrivata la fine. Sono contento di essere arrivato fino a questo punto, di aver partecipato ad Amici. Ho imparato tantissimo, è stato molto bello. Prima di essere ballerini, artisti, siamo persone, ed il fatto di essere arrivato così tanto umanamente per me è già una vittoria. Sentire Maria, i professionisti dire quelle cose, non scontate, per me è già una vittoria. Dal lato artistico dovrò migliorare, però sì per me questo è molto importante.

Ho imparato a non condizionarmi da quello che devo fare. A non partire già sconfitto dicendo questo siccome non l’ho mai fatto non posso farlo. Penso di aver imparato tanto. Come stare sul palco, come affrontare l’ansia, gestire la tensione. Ho riempito un po’ il mio bagaglio. Sono tante cose e sono felice che le porterò fuori. Ma ho ancora da riempire il mio bagaglio.