Chi ha vinto Lol 4? Se non volete spoiler vi consiglio di chiudere questo articolo. In caso contrario, a breve saprete il nome del vincitore della quarta edizione.

Chi ha partecipato allo show? Ecco tutti i nomi dei comici che ne hanno fatto parte: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

A trionfare è stato Giorgio Panariello che ha avuto la meglio contro Ferrario.

L’attore toscano ha scelto di devolvere il montepremi alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ma ha aggiunto:

Siccome Edoardo è stato un concorrente non leale, di più… Se possibile vorrei condividere il premio con la sua associazione e fare metà e metà.

Come si era già scoperto lo scorso 20 marzo, la novità di questa quarta stagione dello show è stata svelata subito nella prima puntata: anche in questa edizione a osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo Petrolo. Ma – novità assoluta – per questa stagione vestirà i panni di un vero e proprio coach.