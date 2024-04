Fedez e Chiara Ferragni da mesi continuano ad essere al centro dell’attenzione, non solo da parte della cronaca rosa nazionale (ed internazionale). Il caso Pandoro che ha coinvolto l’influencer in prima persona, poi la crisi, infine la separazione, con l’uscita di casa del rapper ed il suo addio da Muschio Selvaggio.

In tanti, Vip e non, hanno detto la loro sui Ferragnez. Chiara ne ha parlato a Che tempo che fa, da Fazio, e presto arriverà anche l’attesissima intervista di Fedez a Belve. Ad intervenire è stato anche uno dei protagonisti indiscussi della quarta edizione di LOL – Chi ride è fuori, su Prime Video dal primo aprile.

Lui è Diego Abatantuono, il quale in una intervista a Il Messaggero ha parlato anche di Fedez e della ex moglie Chiara Ferragni. Tra le tante domande c’è anche un suo parere sul giudice del reality che lo vede protagonista:

Mi dispiace non averlo conosciuto meglio. Mi pare intelligente. Non arrivi a fare un lavoro come lo fa lui, indipendentemente dal giudizio che ho sulla sua musica, se non lo sei. È diventato un’industria. Lo stimo. Sono deluso per quello che gli è successo.