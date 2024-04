La Rai dopo Amadeus: i nomi bomba per Sanremo, Eredità e Affari Tuoi

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai chi prenderà il suo posto alla conduzione di Affari Tuoi, l’Eredità e Sanremo? A fare il punto della situazione ci hanno pensato i colleghi di TVBlog, ecco alcuni dettagli croccanti.

“Per la conduzione di Affari tuoi la persona giusta risponde al nome di Marco Liorni”, scrivono i colleghi del celebre portale che si occupa di televisione.

Spazio anche per l’Eredità:

Per quel che riguarda l’Eredità spazio ad un giovane ed in questo le quotazioni di Stefano De Martino sono in ascesa. Per il conduttore di STEP la conduzione dell‘Eredità appare certamente più adatta rispetto a quella di Affari tuoi.

Ma c’è anche un conduttore che sta in Rai da decenni e che sta portando avanti una stagione da incorniciare ai Fatti vostri che si chiama Tiberio Timperi. Uno che ha già fatto quiz ed intrattenimento in Rai e che potrebbe tranquillamente condurre sia L’eredità che Affari tuoi.