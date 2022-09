Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7. Nella Casa più spiata d’Italia ci sarà spazio anche per la ex schermitrice, modella e influencer. Secondo le ultime indiscrezioni, la ragazza dovrebbe entrare da single.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7

In merito alle relazioni d’amore, Antonella Fiordelisi è balzata agli onori della cronaca rosa per via della sua passata storia d’amore con Francesco Chiofalo detto Lenticchio, ex fidanzato anche di Selvaggia Roma.

Proprio Chiofalo ha confessato di averla tradita durante la loro relazione e, per questo motivo, Antonella Fiordelisi lo aveva lasciato per qualche tempo ma di seguito ha fatto un passo indietro decidendo di perdonarlo.

Successivamente si è parlato pure di un flirt (smentito) con Carlos Maria Corona (figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric).

Celebre il suo litigio con Elisabetta Gregoraci nel dietro le quinte di Scherzi a Parte (anche se l’ex di Briatore ha negato).

Poco prima di entrare al GF Vip, la Fiordelisi era fidanzata ma adesso sarebbe tornata single.

Per quanto riguarda l’amore, invece, lo sapevate che uno dei primi fidanzatini di Antonella Fiordelisi è stato proprio Ignazio Moser? Ecco, adesso lo sapete!

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.