E’ tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli, presenterà in diretta tutti i concorrenti che entreranno nella Casa.

23 concorrenti al GF Vip 7, quarantena e Casa

E se il primo gruppo di concorrenti del GF Vip è già in quarantena, gli altri pronti ad entrare il 22 settembre (nel corso della seconda puntata di giovedì sera) la cominceranno ufficialmente questo sabato, parola di Deianira Marzano.

Nel frattempo, per quanto riguarda la divisione degli spazi, Amedeo Venza rilancia una sua indiscrezione:

Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite e altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione!

Siete pronti? Quest’anno, tra sondaggi, TikTok (con contenuti inediti, giornalieri ed esclusivi) e articoli sul blog quasi h24, non vi lasceremo soli nemmeno per un attimo!

I 23 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.