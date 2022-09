Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7. L’influencer e cantante entrerà nella Casa più spiata d’Italia portandosi appresso un rapporto poco roseo con la sorella minore Elettra.

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7

Perché Ginevra Lamborghini ed Elettra hanno litigato? Le due sorelle non si parlano da tempo. Raggiunta tra le pagine del settimanale Chi, la cantante di “Musica (e il resto scompare)” ha svelato perché la sorella non era presente al suo matrimonio:

Come mai al matrimonio non era presente mia sorella Ginevra? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…

Pure Ginevra Lamborghini si era espressa in merito:

C’è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio…

Riuscirà Alfonso Signorini a farle riconciliare?

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.