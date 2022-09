Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7. Nata a Trieste 27 anni fa, è conosciuta anche con il soprannome “Uragano Nikita”, lavora come modella e intervistatrice e ha partecipato a numerosi programmi tra cui Ex on the Beach, nel 2018, con Matteo Diamante, suo ex fidanzato.

Nikita Pelizon al GF Vip 7: Pechino Express e l’ex Matteo Diamante

A settembre del 2021 ha partecipato alla prima edizione in onda su Sky di Pechino Express insieme alla modella e attrice Helena Prestes, formando la coppia “Italia – Brasile”.

Della vita privata di Nikita si conosce molto poco ma sappiamo che ha un fratello e, proprio su Instagram, ne ha parlato:

Con mio fratello, grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo. A 13 anni, finì in una mini depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo. Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro. Dopo tanta autoanalisi nella prima pandemia, ho compreso che così non andava bene. Non mi stava bene.

Ha partecipato anche come tentatrice a Temptation Island nel 2018. Di seguito, ha preso parte ad Ex On The Beach dove si era fidanzata (di nuovo) con Matteo Diamante:

Ritrovarmi Matteo lì davanti è stato super emozionante. Avrei voluto baciarlo, sì. Tutt’ora è così quando vi vediamo. – aveva detto di lui – Non lo so cosa ci unisce, Non ne ho la più pallida idea. Ogni volta che lo vedo poi lo perdono sempre. Questo è un cavolo di casino.

Nel 2017 ha recitato pure al fianco di Terence Hill nella fiction “Un passo dal cielo”.

Su Instagram è seguita da oltre 120mila follower.