Gegia al Grande Fratello Vip 7. All’anagrafe Francesca Carmela Antonaci, l’attrice salentina farà parte del cast del reality show più spiato della televisione italiana portandosi dentro la Casa un primato che conoscono in pochissimi (ed io sono tra quelli, invidiatemi!).

Gegia al GF Vip 7: nessuno (o quasi) sa che ha già vinto un reality

Lo sapevate che nel 2005 Gegia ha vinto il reality show “Ritorno al presente” condotto su Rai1 da Carlo Conti? Io ho letteralmente amato quel programma ma, purtroppo, il pubblico bacchettone dell’epoca, non ne ha compreso le potenzialità facendolo floppare miseramente.

La prima e unica edizione è andata in onda dal 15 febbraio al 23 marzo 2005 su Rai 1, ed è stata chiusa con qualche settimana d’anticipo a causa degli ascolti non soddisfacenti.

Podio:

Gegia Sandra Milo Marina Suma Andy Luotto Paolo Mengoli

Tra gli altri partecipanti c’era anche Elisabetta Gregoraci (anche se al GF Vip ha sempre fatto finta si trattasse del suo primo reality).

Gli altri nomi

Martin Amondarain Nadia Bengala Bernardo Cherubini (ritiratosi il 28 febbraio, non viene sostituito) Alessandro Di Carlo Vera Gemma Amedeo Goria (ritiratosi il 16 marzo, non viene sostituito) Marina Graziani Elisabetta Gregoraci Max Parodi

Gegia è pronta per conquistare il primo posto anche questa volta? Vedremo!

I 23 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.