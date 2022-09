Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7. Anche lei dovrebbe fare parte del cast della nuova edizione del reality show in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7

Dopo il successo di “Non è la Rai”, Cristina Quaranta è stata Velina di Striscia La Notizia insieme all’ex collega Alessia Mertz. Ha una figlia di nome Aurora, avuta dall’ex marito Matteo De Stefani.

Per un po’ di tempo ha portato avanti la carriera televisiva partecipando anche all’Isola dei Famosi (all’epoca andava ancora in onda sulla Rai ed era condotta da Simona Ventura).

Da qualche anno però ha abbandonato il piccolo schermo e lavora come commessa e cameriera. Cristina ha raccontato in un’intervista a DiPiù di aver sofferto di depressione:

Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante.

Ad aiutarla, oltre la madre e la sorella, anche l’amica ed ex collega Laura Freddi.

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.