Patrizia Rossetti al GF Vip: pronta per l’amore, cosa pensa di Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Patrizia Rossetti, secondo l’indiscrezione pubblicata dal blog di Davide Maggio, sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7. In attesa della conferma ufficiale, la nota conduttrice tra le pagine di Nuovo si è raccontata spiegando di essere pronta a vivere con grande entusiasmo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Questa volta, dopo i precedenti ingressi saltati, ce la farà a far parte del cast?

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip: cosa cerca nella Casa?

Patrizia Rossetti ha già vinto un reality, Pechino Express 7, in coppia con l’amica Maria Teresa Ruta (anche lei ex Vippona amatissima), e da anni ormai non fa che lanciare il medesimo appello affinché possa entrare nella Casa del GF Vip. Già nel 2019, tra le pagine di Nuovo commentava la possibilità di vederla nel reality:

Dipende dalla produzione. Ho fatto tre volte il provino e le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show […] Nella Casa poteri trovare solo un toy boy e l’idea non mi piace per niente: ci vorrebbe qualcuno più vicino alla mia età. Di certo, però, se dovesse capitarmi di trovare qualche sentimento nel corso del reality show Mediaset, non avrei alcun problema a mostrarlo.

Ma adesso cosa dice? Tra le pagine del medesimo settimanale, in vista della settima edizione del Grande Fratello Vip e che potrebbe vederla protagonista ha confidato:

Credo che sarei semplicemente me stessa. Non penso che qualcuno possa cambiare perché ci sono le telecamere. Mi piacerebbe mettermi alla prova condividendo le mie giornate con persone di età e cultura diverse e che all’inizio mi sono sconosciute. In più sarebbe l’occasione giusta per confrontarmi con i giovani di oggi.

Cosa si aspetta dal reality? “Non devo dimostrare nulla. Se partecipassi al programma, non mi aspetterei né la vittoria né di lavorare più dopo. In genere non succede mai…”, ha commentato. Poi ha detto la sua sulle due opinioniste:

Sonia mi piace molto perché è arguta e tagliente al punto giusto. Orietta è il mio tortellino, è tenera e buona ma di certo non te le manda a dire.

Dopo il matrimonio con Rudy Londoni giunto al capolinea nel 2012, nei mesi scorsi sembrava aver ritrovato la serenità con Michele Vanossi. A Nuovo però ha parlato solo di un’amicizia ed ha dichiarato: