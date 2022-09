Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Nato a Verona il 4 luglio 1990, il padre è Gianni Dal Moro, deputato del PD, la mamma invece è una imprenditrice ma di lei non si conosce molto. Legatissimo alla sorella minore Michela e passionato di sport, l’ex tronista di Uomini e Donne è già destinato a far discutere.

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7

Durante la 16esima edizione del Grande Fratello in chiave “nip”, ha già potuto fare conoscere il suo carattere molto particolare. In quella occasione, inoltre, ha conosciuto l’ex fidanzata Martina Nasoni con la quale ha avuto una storia molto complicata fatta di lunghi tira e molla.

In passato è stato anche corteggiatore (per poco tempo) di Sonia Lorenzini fino a quando ha conquistato il trono di Uomini e Donne che ha lasciato dopo pochissimo tempo senza fare alcuna scelta.

Influencer e imprenditore, oggi entra nella Casa del Grande Fratello Vip 7 da single, ma si attendono già numerosi colpi di scena dietro l’angolo.

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.