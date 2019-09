Tale e Quale Show 2019 anticipazioni: concorrenti e giuria, oggi la prima puntata

Tale e Quale Show ai nastri di partenza! Da stasera, venerdì 13 settembre, al via la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti nel prime time di Raiuno. Saranno in tutto nove gli appuntamenti che ci terranno compagnia nella nuova stagione di Tale e Quale, tutti rigorosamente in diretta tv dagli studi Fabrizio frizzi di Roma. I protagonisti che si cimenteranno nelle performance saranno 12, tutti appartenenti al mondo dello spettacolo, i quali saranno chiamati ad imitare i big della musica nostrana ed internazionale. Si esibiranno dal vivo, aiutati da un team di esperti, da vocal coach a stilisti, truccatori, parrucchieri e coreografi. Ecco quali saranno le anticipazioni della nuova stagione di Tale e Quale Show 2019.

Tale e Quale Show 2019, anticipazioni puntata 13 settembre

Saranno tre, in tutto, i giudici che ogni settimana saranno chiamati a commentare il lavoro di ciascun concorrente, basandosi non solo sulla voce ma anche sulla verve e la simpatia. Non mancherà neppure quest’anno Loretta Goggi, affiancata da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quale tra i dodici protagonisti raccoglierà il testimone da Antonio Mezzancella, vincitore dell’ultima edizione? Il nuovo cast si presenta molto variegato.

Sul palco si sfideranno le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini; l’attrice Eva Grimaldi; le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci; il cantautore Davide De Marinis; la cantante e compositrice Tiziana Rivale; i comici Gigi e Ross; il modello Francesco Monte; l’attore Francesco Pannofino; il cantante e pianista Agostino Penna; l’imitatore David Pratelli.

Al termine di ogni esibizione tutti gli ospiti si sottoporranno alla giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all’elezione del vincitore finale.

Tale e Quale Show sarà possibile seguirlo anche tramite i social su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it. Sul sito e app Rai sarà infine possibile seguire anche la puntata in diretta streaming.

