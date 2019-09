Melaverde, puntata 1 settembre in replica: l’addio di Edoardo Raspelli e il casting di Ambra Lombardo

Anche oggi si rinnova su Canale 5 il nuovo appuntamento ancora in replica con la trasmissione Melaverde. Al timone come sempre ritroveremo il volto storico del programma, Edoardo Raspelli, il quale però con non poca delusione ha salutato definitivamente il suo pubblico. La trasmissione andrà come di consueto alla scoperta di luoghi spesso incontaminati della nostra bella Italia, raccontandoci i mestieri che rischiano di scomparire e facendoci conoscere famiglie più operative che mai. Culture e tradizioni continuano a vivere anche grazie a Melaverde che, poco prima di mezzogiorno, torna anche oggi 1 settembre con una nuova appassionante puntata.

Melaverde, novità sulla prossima stagione

Non si conosce ancora la data di partenza della nuova stagione di Melaverde ma al momento c’è una sola certezza: al timone non ritroveremo più il volto storico Edoardo Raspelli. Dopo il suo addio e la delusione per il trattamento riservatogli da Mediaset, molto probabilmente vedremo una conduzione rinnovata.

Gabriella Carlucci ha smentito la sua presenza – ovvero il suo ritorno – a Melaverde, mentre uno dei nuovi volti freschi della televisione italiana, Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello ed attuale fidanzata di Kiko Nalli ha rivelato di aver sostenuto un provino per Melaverde. “Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere”, confidato di recente a DiPiù Tv.

