Stasera in TV, programmi oggi 29 agosto: Don Matteo in replica, film e Pallavolo su Rai3

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi giovedì 29 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi della prima serata

Stasera in onda su Rai1 dalle 21.25 la replica di Don Matteo 11, l’episodio numero 23 dal titolo “Tutta la vita”. Le certezze sono sempre loro, ovvero il prete investigatore interpretato da Terence Hill, e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica): ma l’11esima stagione di Don Matteo ha non poche sorprese. Oltre alla presenza di Carlo Conti nei panni di sé stesso, la fiction di Rai 1 vede l’ingresso di un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Tra le novità anche la giovane Sofia dal carattere difficile, che legherà con il bullo interpretato da Federico Russo.

Dalle 21.20 su Rai2 il film dal titolo Il gioco del ricatto, ecco la trama: Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma mentre sono allo zoo Lindsay sparisce. Uno sconosciuto la contatta e l e ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia così un incubo per Rachel che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene… Su Rai3 dalle 20.20 la pallavolo Femminile – Europei 2019: Polonia Vs Italia.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Molti i film nella prima serata di giovedì 29 agosto sulle reti Mediaset. Su Canale 5, andrà in onda la commedia La matassa. Il duo comico siciliano Ficarra e Picone sono alle prese con i difficili rapporti tra due cugini tra i quali non è mai corso buon sangue. Hunger Games-La ragazza di fuoco, secondo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Suzanne Collins, verrà trasmesso su Italia 1. Katniss e Peeta diventano il simbolo di una rivoluzione sempre più imminente, ma la loro popolarità li renderà scomodi per Capitol City.

Su Rete 4, il film Un mondo perfetto con i premi Oscar Clint Eastwood e Kevin Costner in un thriller sulla caccia a un evaso che ha preso in ostaggio un bambino.

Condividi post: