Luigi e Irene, Uomini e Donne: “Temptation Island?”, ex tronista svela se parteciperebbe

Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo Uomini e Donne continuano la loro storia d’amore a gonfie vele. Entrambi intervistati tra le pagine del Magazine, parlano di tante cose, dalla loro bella intesa fino ai progetti futuri insieme. L’ex tronista, dopo la batosta ricevuta da Sara Affi Fella, si è ripreso alla grande: “Lei è molto premurosa e mi riempie di attenzioni, tutte le mattine mi coccola preparandomi la colazione”, afferma il deejay siciliano. Per loro in progetto anche una convivenza stabile: “Forse ci trasferiremo a Milano o a Verona”.

Uomini e Donne, Luigi e Irene parlano della convivenza

Per quanto riguarda la convivenza, Luigi si dimostra entusiasta: “Attribuisco a questo passo un significato molto importante (…) Oggi sono così sicuro del nostro rapporto che sono pronto a fare progetti a lungo termine: siamo solidi, complici e con Irene ho condiviso anche le mie paure e insicurezze”. Successivamente la coppia esprime il suo punto di vista anche su Temptation Island: “Quest’anno mi sono appassionato perché sapevo di trovare nel villaggio Giulio (Raselli, ndr), che è una persona che ho apprezzato molto durante il programma e che ho avuto modo di conoscere al di fuori. La coppia a cui mi sono affezionato di più è quella composta da Massimo e Ilaria”.

Anche Irene Capuano ha apprezzato Ilaria e Massimo: “Credo che in questo percorso abbiano dimostrato di avere delle colpe a metà. Sabrina e Nicola non mi hanno appassionato”. L’ex tronista di Uomini e Donne si metterebbe in gioco con la sua fidanzata in un contesto simile? “Sicuramente sarebbe curioso vedere come si relaziona Irene, anche se so che non mi farebbe piacere vederla con altri ragazzi per via della mia gelosia. Sarebbe un modo per metterci entrambi alla prova. Penso che Temptation Island sia uno dei programmi più veri e complessi che ci siano”.

I progetti futuri della coppia

In ultimo, Luigi Mastroianni e Irene Capuano, hanno parlato dei progetti lavorativi a breve termine e delle vacanze. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto concentrato sulla musica e questo inverno lancerà anche due brani. Spazio anche per il divertimento con qualche giro in Sicilia ed anche per tutta Italia per via delle serate musicali del deejay.

