Melaverde, puntata 7 luglio: servizi in replica con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, info streaming

Melaverde torna anche questa domenica, 7 luglio 2019, con la puntata in replica anche in questa calda prima domenica del nuovo mese. La trasmissione andrà come sempre in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno e ci terrà compagnia con i due storici padroni di casa, Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli. Ad attenderci sarà un viaggio ricchissimo di servizi all’insegna della storia e delle tradizioni locali. Il programma darà spazio ad usanze e antichi mestieri che rischiano di perdersi per sempre, andando alla scoperta di luoghi e famiglie particolarmente operative. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 7 luglio? A seguire tutte le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Melaverde sarà di nuovo in viaggio nel Tibet italiano. Il territorio circostante il comune extradoganale di Livigno, in alta Lombardia, viene considerato un ambiente così naturale e particolare da essere paragonato all’altopiano tibetano. Qui una famiglia ha realizzato una struttura unica nel suo genere: un laboratorio per la lavorazione di salumi tipici, completamente costruito sotto terra. 2000 metri quadrati di struttura realizzata in modo da non avere alcun impatto ambientale e non modificare il territorio, di fatto invisibile. Qui seguiremo la realizzazione di prodotti della tradizione come le bresaole, le slinseghe, i salami, la carne salada. Un viaggio tra sapori e bellezze del territorio.

Conosceremo poi un prodotto di grande eccellenza tutto italiano: la pera Abate Fetèl. L’Italia è il terzo produttore al mondo di pere e l’Emilia Romagna produce il 60% delle pere nazionali. La pera Abate, in particolare, ha trovato nelle campagne del ferrarese, come di Modena e Bologna, l’habitat ideale per dare il proprio massimo. In nessun altro luogo al mondo questa varietà di pera ha dato gli standard di eccellenza e qualità registrati in Emilia Romagna.

Un frutto difficile da produrre, se si pensa per esempio che i primi frutti oggi la pianta li produce dopo tre anni dall’innesto. Un grande successo questo, dovuto ad un vincente mix di tradizione, esperienza e innovative tecniche agronomiche, dato che fino a poche decine di anni fa, i primi frutti si vedevano sulla pianta dopo 8/10 anni. E poi la storia nella storia: un’inversione di tendenza che vede molti giovani rimanere nell’azienda familiare per continuare a produrre pere Abate, come i padri ed i nonni.

