Avanti un Altro, lutto per Paolo Bonolis: è morto il valletto Michele Volpi

Grave lutto per Paolo Bonolis e per tutto lo staff di Avanti un Altro: uno dei volti del programma del preserale di Canale 5, è venuto a mancare a soli 47 anni. Si tratta del “valletto” del mattatore romano, Michele Volpe, noto ai più con l’appellativo di “Michelone”. L’uomo è morto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore, come riporta Today.it. In tanti ricorderanno per essere stato valletto per una sera di Avanti un altro, al fianco di Paolo Bonolis, riconoscibile soprattutto per la sua stazza e per l’immancabile codino.

Avanti un Altro: è morto il valletto Michele Volpe

Michele Volpe, volto di Avanti un altro, pesava circa 200 chili e la sua morte prematura sarebbe legata proprio al suo importante peso. A causa della sua stazza, infatti, Michelone aveva sofferto di diversi disturbi di salute, tra cui frequenti crisi respiratorie. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla madre con la quale viveva insieme al figlio Manuel. Al momento del ritrovamento choc, Michele era a letto.

Michelone era stato per anni assiduo frequentatore del mondo delle palestre, ma a causa di un brutto incidente stradale era stato costretto a stare lontano da questo ambiente e questo aveva comportato un aumento importante di peso. Oltre a partecipare ad Avanti un Altro, in passato aveva avuto il ruolo di comparsa in diverse serie tv come Distretto di polizia e Codice rosso.

I funerali di Michele Volpe, volto di Avanti un Altro, si sono tenuti oggi, 29 dicembre, nel primo pomeriggio presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni.