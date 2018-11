Al Bano Carrisi non lascia la musica: “E’ vero, volevo farlo ma poi…”, concerti anche con Romina Power

I fan di Al Bano Carrisi possono esultare: almeno per un altro anno il cantante andrà avanti a esibirsi dal vivo. “E’ vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno – ha detto in un’intervista a TeleNorba -, ma la reazione dei miei fan dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi”. Ecco tutti gli altri dettagli sulla carriera artistica del leone di Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi non lascia la musica

In un’intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà, Al Bano Carrisi ha quindi annunciato di aver cambiato idea. E’ appena tornato da una mini tournée tra Cina e Russia e sta per partire di nuovo per Lituania, Corea, Germania e Polonia, dove terrà anche il concerto della notte di Capodanno, a Zakopane. “Ma ho già tanti concerti in agenda in tutto il mondo anche per il 2019” spiega.

Al Bano racconta che i motivi per cui aveva preso quella decisione ora sono superati. “I problemi di salute – ha aggiunto – mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio”.

Al Bano continuerà a cantare con Romina

Durante l’intervista Al Bano ha anche detto che continuerà a cantare da solo e con Romina Power, anche in Puglia se qualcuno li inviterà. “Finora non è accaduto semplicemente perché nessuno ci ha invitato a farlo” ha aggiunto con un pizzico di polemica.